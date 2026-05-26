Sela propozon Ligj të ri për përfaqësim të drejte dhe adekuat: Ky ligj realizon të drejtat e qytetarëve, nuk është ligj dosido
Kryetari i ASH-së, Ziadin Sela, në Kuvend ka njoftuar se kanë dorëzuar në procedurë parlamentare Ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat.
Sela tha se kjo e drejtë buron nga kushtetua dhe e cila është e paraparë me Marrëveshjen e Ohrit.
“Ligji për përfaqësim të drejt dhe adekuat është kauzë e ASH-së, kauzë kjo e sjellë që në krijimin e ASH-ës, me të cilën kemi bërë edhe kampanjë në fushatën e vitit 2020 që është e drejtë e qytetarëve dhe jo e aktorëve politik dhe e qeverive dhe si e tillë duhet të respektuar”, tha Sela.
Ai shtoi se ligji i propozuar i përfaqëson qytetarët dhe ua realizon të drejtat e tyre dhe jo një ligj do si do, i cili, sipas tij, ka për qëllim ta bëj të pazbatueshme.