Sela: Mëngjes i trishtë për të gjithë!

Kryetari i Aleancës për Shqiptarë, Zijadin Sela, lidhur me tragjedinë në Koçani ka shkruar se ky është një mëngjes i trishtë për të gjithë.

Të trishtuar thellë nga tragjedia e mbrëmshme në Koçan, ndajmë dhimbjen me familjarët e viktimave. Zoti qoftë me ta!”, ka shkruar Sela.

