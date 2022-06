Sela: Ish presidenti Nishani do të mbahet mend gjatë për dashurinë ndaj shtetit dhe kombit

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela sot mori pjesë në ceremoninë e varrimit të ish presidenti të Shqipërisë, Bujar Nishani. Sela thotë se Nishani do të mbahet mend për dashurinë ndaj shtetit dhe kombit.

“Presidentin Bujar Nishani e përcollëm me shumë dhimbje për në banesën e fundit. Me nderimet më të larta dhe me përulje për jetën dhe veprën, përcollëm furneralin e një figure që gjatë do të mbahet mend për urtësinë, pjekurinë, dashurinë për shtetin dhe kombin, si dhe kontributin e tij për shumë procese të rëndësishme edhe përtej kufijve të shtetit shqiptar.Ngushllime familjes Nishani dhe mbarë popullit shqiptar!” ka shkruar Sela.