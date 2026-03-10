Sela: Ilir Demiri ta dorëzojë mandatin e deputetit

Sela: Ilir Demiri ta dorëzojë mandatin e deputetit

Ilir Demiri duhet ta dorëzojë mandatin e deputetit, kështu ju përgjigj Ziadin Sela, pyetjes së TV Shenja lidhur me pretendimet se Ilir Demiri do të jetë nënkryetar i koalicionit VLEN.
Sipas Selës, Ilir Demiri me veprimet e tija, po demanton vetëveten. Thotë se asnjë deklaratë apo veprim i tij nuk ka qenë në përputhje me qëndrimet e partisë, duke shtuar se Demiri në vazhdimësi ka përgënjeshtruar vetveten.
Sela kujton edhe atë se ishte pikërisht Ilir Demiri ai që siguroi votat e nevojshme me badenter për “Safe City” po edhe për votimin e Avokatit të Popullit.
“Unë distancohem nga çdo veprim politik ashtu siç u distancuam me rastin kur votoi ligjin për ‘Safe City’, krijoi Badenterin për t’u zgjedh Avokati i Popullit. Kështu që jemi distancuar dhe është çështja e tij cilat do të jenë hapat e tjerë politik, por në aspektin etik dhe moral, ai ka marrë mandat si deputet i ASH dhe ai duhet ta dorëzojë atë mandat”, ka deklaruar Sela.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Stojkoski: Nuk është konstatuar fshehje e rezervave të karburantit

(VIDEO) Stojkoski: Nuk është konstatuar fshehje e rezervave të karburantit

(VIDEO) Shtrenjtimi i derivateve të naftës, opozita akuzon pushtetitn për keqmenaxhim të situatës

(VIDEO) Shtrenjtimi i derivateve të naftës, opozita akuzon pushtetitn për keqmenaxhim të situatës

Zekolli demanton: Nuk janë hequr mjete për Korridorin 8, projekti po vazhdon sipas planit dhe mbetet prioriteti kryesor infrastrukturor i shtetit

Zekolli demanton: Nuk janë hequr mjete për Korridorin 8, projekti po vazhdon sipas planit dhe mbetet prioriteti kryesor infrastrukturor i shtetit

(VIDEO) Sela: Tentohet të devijohet korridori 8 për të anashkaluar qytetet shqiptare

(VIDEO) Sela: Tentohet të devijohet korridori 8 për të anashkaluar qytetet shqiptare

(VIDEO) Debat në Shenja, Zejdi kundër propozim ligjit aktual për përfaqësim të drejtë

(VIDEO) Debat në Shenja, Zejdi kundër propozim ligjit aktual për përfaqësim të drejtë

(VIDEO) Qeveria propozon Nenad Saveskin për kryeprokuror të shtetit

(VIDEO) Qeveria propozon Nenad Saveskin për kryeprokuror të shtetit