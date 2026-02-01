Sela fton qytetarët të kenë durim për “Safe City”: Derisa sa bashkërisht ta fitojmë këtë betejë!
Kryetari i Aleancës për Shpiptarët, Ziadin Sela i ka bërë thirje gjykatësve të Gjykatës Kushtetuese që sa më shpejt ta shqyrtojnë iniciativën që ata e kanë dorëzuar dhe kundërshtojnë projektin “Safe City”.
“Pa dashur të ndërhyj në pavarësinë e gjyqësorit, parim që ne e kemi promovuar vazhdimisht, por që në realitet është ende shumë larg, dua tu bëj një thirrje gjykatësve të Gjykatës Kushtetuese. Shqyrtoni sa më shpejtë iniciativën të cilën e dorëzuam ditë më parë, ku qartë do të shihni edhe vetë ju arsyet e shumta për të sjellë vendimin për shfuqizimin e ndryshimeve ligjore për projektin “Safe City”. Thirreni seancën sa më shpejtë që të mos lejojmë as një ditë më shumë të lindin komplikime, të lëshohen gjoba e të plaçkiten qytetarët përmes një mekanizmi që në fund jemi të bindur se do të rezultojë antikushtetues”, ka thënë Sela në një reagim në Facebook.
Sela i bën thirrje edhe qytetarëve që të bëjnë kujdes dhe të kenë durim derisa, siç thotë ai bashkërisht ta fitojnë këtë betejë ndaj këtij projekti diksirminues.