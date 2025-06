Sela: Fronti Evropian nuk do ta mbështesë Ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat

Deputeti i Frontit Evropian Ziadin Sela, sot në konferencë për shtyp tha se opozita nuk do ta përkrah Ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili dje u miratua nga Qeveria.

Sela tha se Qeveria nuk është transparente dhe se ligji nuk mund të gjendet askund. Ai gjithashtu i ftoi përfaqësuesit e shqiptarëve në Qeveri, që të mos jenë vetëm dekor dhe t’i japin legjitimitet këtij ligji, i cili sipas tij, nuk është ligj por këndvështrim i VMRO-DPMNE-së.

“Teatrin që pamë dje, që u miratua ligji, ndërkohë që ligji s’është askund. Askush nuk e ka kopje të ligjit. Qytetarët nuk e gjejnë në faqen e qeverisë e të shpallur askund. Kjo është mungesë transparence dhe nuk është në të mirë të qytetarit. Nga 15 nene që ka ligji, nuk është bërë gjë tjetër vetëm se është rregulluar me ligj keqpërdorimi që i bëhej Balancuesit. Deklaratat që punësimi do të rregullohet me letërnjoftime është rrenë e madhe.

“Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është kauzë e ASH-së. Në vitin 2020 kam udhëhequr fushatë me disa shtylla, që njëra ka qenë Ligji për përfaqësim të drejtë adekuat. Ky ligj nuk ka asnjë element për të cilin duhet të diskutojë Komisioni i Venecias. Nuk ka asgjë përveç tendencës për të manipuluar. Ky ligj nuk është ligj, por këndvështrim i VMRO-DPMNE-së si ta pengojë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. I ftoj përfaqësuesit e shqiptarëve në Qeveri që t’i shohin fëmijët e tyre, pasi këto ligje njëherë sillen dhe pasojat do t’i vuajnë fëmijët dhe nipërit e tyre”, tha mes tjerash Sela.

