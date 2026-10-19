Sela flet për protestat në Shqipëri: Kërkesat duhet të shkruhen në letër

Sela flet për protestat në Shqipëri: Kërkesat duhet të shkruhen në letër

Kryetari i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela, sonte në emisionin “Debat në SHENJA”, ka komentuar protestat e studentëve në Shqipëri, duke theksuar nevojën që kërkesat e tyre të paraqiten me shkrim dhe të ndiqen përmes dialogut.

MARKETING

Shik.mk

Sela u shpreh se zgjidhja duhet të kërkohet përmes tryezës së bisedimeve, ndërsa vlerësoi se protestuesit duhet të zgjedhin një delegacion përfaqësues, i cili do t’i përcillte kërkesat e tyre te kryeministri apo te përfaqësuesit përkatës të institucioneve.

“Unë jam për t’u gjetur tryeza në bisedime. Kur të thuhet që nuk u dëgjua zëri ynë, cili zë? Zëri i mikrofonave përpara ministrisë, sepse aty kishte shumë zëra, shumë kërkesa, sa nuk e di kushdo që të jetë se nga t’ia nisë dhe të fillojë. Por zë quhen gjërat e shkruara në letër, një delegacion që zgjidhet nga protestuesit dhe shkon kontakton me kryeministrin, ose me këdo qoftë. Domethënë, jashtë çdo tendence që dua të mbroj këta ose ata. Unë edhe njëherë po e përsëris, që nuk dua të keqkuptohem. Unë jam kundër dhunës”, deklaroi Sela. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kremlini thotë se Putini, Trumpi dhe Xi mund të zhvillojnë – muajin e ardhshëm – një takim trepalësh në Kinë

Kremlini thotë se Putini, Trumpi dhe Xi mund të zhvillojnë – muajin e ardhshëm – një takim trepalësh në Kinë

Ministri i Jashtëm turk takohet me homologun belg në Bruksel

Ministri i Jashtëm turk takohet me homologun belg në Bruksel

Irani thërret ambasadorin gjerman për shkak të “përsëritjes së akuzave të pabaza”

Irani thërret ambasadorin gjerman për shkak të “përsëritjes së akuzave të pabaza”

DAP me fushatë për ndërgjegjësimin tatimor në sektorin e turizmit, takim informues në Mavrovë

DAP me fushatë për ndërgjegjësimin tatimor në sektorin e turizmit, takim informues në Mavrovë

Muhamed Zekiri dënohet me 1 vjet e 7 muaj burg

Muhamed Zekiri dënohet me 1 vjet e 7 muaj burg

Sela: Pa u zgjidhur çështja e legjitimitetit, nuk duhet të shkohet në zgjedhje

Sela: Pa u zgjidhur çështja e legjitimitetit, nuk duhet të shkohet në zgjedhje