Sela: Fitorja në Bërvenicë një sihariq i madh, radhën e ka Buteli!
Kryetari i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela, ka uruar shqiptarët e Komunës së Bërvenicës për fitoren në zgjedhjet lokale, duke vlerësuar edhe kontributin e mërgatës.
Sela e cilësoi këtë fitore si një sihariq të madh, ndërsa tha se ajo duhet të shërbejë si shtysë për angazhimet e ardhshme politike, përfshirë rikthimin e Kërçovës dhe fitoren në Butel.
“Urime gjithë shqiptarëve në Komunën e Bërvenicës për fitoren e sotme që u arrit me shumë vendosmëri, mund e përkushtim. Mirënjohje pa fund për mërgatën që edhe një herë dëshmoi fuqinë dhe atdhedashurinë.
Fitorja në Bërvenicë është një sihariq i madh, që duhet t’i prijë një pune po aq të rëndësishme që na pret të gjithëve, për rikthimin edhe të Kërçovës dhe fitores në Butel.
Urime nga zemra!”, ka shkruar Sela.