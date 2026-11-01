Sela: Fitorja në Bërvenicë një sihariq i madh, radhën e ka Buteli!

Sela: Fitorja në Bërvenicë një sihariq i madh, radhën e ka Buteli!

Kryetari i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela, ka uruar shqiptarët e Komunës së Bërvenicës për fitoren në zgjedhjet lokale, duke vlerësuar edhe kontributin e mërgatës.

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Sela e cilësoi këtë fitore si një sihariq të madh, ndërsa tha se ajo duhet të shërbejë si shtysë për angazhimet e ardhshme politike, përfshirë rikthimin e Kërçovës dhe fitoren në Butel.

“Urime gjithë shqiptarëve në Komunën e Bërvenicës për fitoren e sotme që u arrit me shumë vendosmëri, mund e përkushtim. Mirënjohje pa fund për mërgatën që edhe një herë dëshmoi fuqinë dhe atdhedashurinë.

Fitorja në Bërvenicë është një sihariq i madh, që duhet t’i prijë një pune po aq të rëndësishme që na pret të gjithëve, për rikthimin edhe të Kërçovës dhe fitores në Butel.

Urime nga zemra!”, ka shkruar Sela.

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