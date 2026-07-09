Sekuestrohet sasi e madhe e drogës në bodrumin e një ndërtese në Komunën Aerodrom

Sekuestrohet sasi e madhe e drogës në bodrumin e një ndërtese në Komunën Aerodrom

Policia ka njoftuar se më 8 korrik, kanë gjetur një sasi të madhe të llojeve të ndryshme të drogës në një hapësirë të braktisur të bodrumit të një ndërtese në Komunën e Aerodromit.

“Më 08.07.2026, nga ana e zyrtarëve policorë të Njësisë për Tregti të Paligjshme pranë SPB Shkup, pas masave të ndërmarra paraprakisht, në hapësira të braktisura të bodrumeve në një ndërtesë në territorin e Komunës së Aerodromit është gjetur një sasi më e madhe e llojeve të ndryshme të drogës narkotike: lëndë e bardhë në formë gungash, kërpudha halucinogjene, një qese me një sasi më të madhe tabletash – ekstazi, marihuanë dhe tre peshore digjitale”.
“Po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit, pas së cilës do të dorëzohet kallëzim përkatës”, thonë nga MPB.

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