Sekuestrohet drogë me vlerë prej 300 mijë eurove në Prilep

Dje në rajonin e Prilepit, MPB-ja ka realizuar aksion për parandalimin e transportit ndërkombëtar të drogës nga Shqipëria, që destinacion të fundit e kishte Greqinë.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se në këtë aksion janë sekuestruar 86 kg marihuanë, në vlerë prej 300 mijë eurove dhe është arrestuar një person.

“Në orët e mëngjesit në rrugën rajonale Manastir – Prilep, në hyrje të Prilepit, nga ana e zyrtarëve policor është dhënë urdhër për ndalimin e makinës Audi A4 me targa të Ohrit, por shoferi nuk ka ndaluar dhe me këtë rast i ka lënduar dy policë të cilët kanë qenë në detyrë. Makina është gjetur në dalje të Prilepit dhe është drejtuar nga 23-vjeçari A.G nga Ohri. Gjatë ikjes ai nga makina e tij ka hedhur katër çanta. Nga hetimet e kryera nga Prokuroria e Prilepit në çanta janë gjetur paketime me marihuanë, të cilat janë sekuestruar dhe dorëzuar për analyze. Nga ana e Prokurorisë së Prilepit kundër A.G do të dorëzohet kallëzim penal për tregti të paligjshme me drogë dhe sulm ndaj personave zyrtar”, thonë nga MPB.