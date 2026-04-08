Sekuestrohen 12.5 ton fruta dhe perime të padeklaruara në Bogorodicë

Në vendkalimin kufitar Bogorodicë, doganierët e Maqedonisë kanë sekuestruar 12.5 ton fruta dhe perime të padeklaruara, me një vlerë të përgjithshme prej rreth 1.4 milionë denarësh.

Sipas Drejtorisë së Doganave, tentativa për kontrabandë është zbuluar gjatë kontrollit të një ngarkese në procedurë tranziti, ku janë konstatuar sasi të mëdha mallrash që nuk ishin të përfshira në dokumentacionin doganor.

Mallrat e sekuestruara përfshijnë mbi 3 ton avokado, rreth 2.5 ton speca djegës, 600 kilogramë brokoli, 2.3 ton luleshtrydhe, 3.3 ton kivi dhe 40 kilogramë kërpudha.

Autoritetet bëjnë të ditur se mallrat e padeklaruara janë konfiskuar, ndërsa ndaj personit që dyshohet se ka tentuar kontrabandën është ngritur kallëzim penal për veprën penale “kontrabandë”.

Rasti është proceduar nga Departamenti i Hetimeve pranë Drejtorisë së Doganave.

Të ngjajshme

Udhëheqësit evropianë mirëpresin armëpushimin SHBA-Iran

Udhëheqësit evropianë mirëpresin armëpushimin SHBA-Iran

Emiratet e Bashkuara Arabe, 3 të plagosur nga mbeturinat e përgjimit të mbrojtjes ajrore

Emiratet e Bashkuara Arabe, 3 të plagosur nga mbeturinat e përgjimit të mbrojtjes ajrore

NP “Higjiena Komunale” Shkup: Gjatë marsit janë larguar 2 315 metra kub mbeturina nga deponitë e egra

NP “Higjiena Komunale” Shkup: Gjatë marsit janë larguar 2 315 metra kub mbeturina nga deponitë e egra

Aliu: Kemi propozuar Mimoza Musën si nënkryetare e VLEN-it

Aliu: Kemi propozuar Mimoza Musën si nënkryetare e VLEN-it

LDM: Protesta e studentëve shqiptarë, e motivuar politikisht dhe e papranueshme

LDM: Protesta e studentëve shqiptarë, e motivuar politikisht dhe e papranueshme

Ambasadori iranian: Kina, Rusia, Turqia dhe Pakistani mund të punojnë së bashku për të garantuar paqen në rajon

Ambasadori iranian: Kina, Rusia, Turqia dhe Pakistani mund të punojnë së bashku për të garantuar paqen në rajon