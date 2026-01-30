Sekretarja e përgjithshme e Kuvendit më 1 dhe 2 shkurt do të marrë pjesë në takimin e sekretarëve të përgjithshëm të parlamenteve të BE-së

Sekretarja e Përgjithshme e Kuvendit, Marina Dimovska, më 1 dhe 2 shkurt 2026 do të marrë pjesë në takimin e sekretarëve të përgjithshëm të parlamenteve të BE-së, i cili do të mbahet në Kopenhagë, Mbretëria e Danimarkës.

Siç informojnë nga pres shërbimi i Kuvendit, në këtë takim, sekretarët e përgjithshëm do të përcaktojnë Programin e Konferencës së Kryetarëve të Parlamenteve të BE-së, e cila do të mbahet këtë vit në Kopenhagë, si dhe do të shkëmbejnë mendime mbi inteligjencën artificiale në administratën parlamentare, sigurimin e vazhdimësisë dhe sigurisë në kohë kërcënimesh hibride, si edhe mbi shkëmbimin e informacionit ndërmjet parlamenteve.

Dimovska do të ketë fjalime gjatë sesioneve të takimit dhe do të zhvillojë takime bilaterale me homologët e saj.

