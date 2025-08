Sekretarja e Brendshme: Traktati për kthimin e emigrantëve nga kanali i La Manshit nuk është zgjidhje e lehtë

Sekretarja e Brendshme britanike Yvette Cooper tha se marrëveshja e arritur me Francën për kthimin e emigrantëve nga kanali i La Manshit nuk do t’i ndalonte kalimet, pasi ajo refuzoi të konfirmonte se sa emigrantë do të ktheheshin sipas skemës së organizuar.

Cooper tha se marrëveshja, e cila filloi sot, kishte të bënte me parimin dhe jo me vetë numrin. Ajo vuri në dukje një marrëveshje të ngjashme midis Greqisë dhe Turqisë në vitin 2016, e cila tha se kishte ulur numrin e emigrantëve në Greqi.

“Emigrantët për shkëmbim do të fillojnë të ndalohen që nga dita e nesërme”, tha ajo. “Ne nuk pretenduam kurrë se ka një zgjidhje të vetme për këtë çështje. Kjo shkon paralelisht me rritjen prej 28% të kthimeve të azilkërkuesve të refuzuar që kemi sjellë”, shtoi Cooper.

“Kjo shkon paralelisht me ndryshimin e rregullave detare franceze, që do të thotë se Franca po ndërmerr veprime në ujërat franceze për të parandaluar kalimet me anije që në fillim dhe zbatimin e fortë të ligjit që njoftuam këtë javë – me hetuesit dhe policinë shtesë të Agjencisë Kombëtare të Krimit për të ndjekur bandat kriminale”, tha ajo.

MARKETING