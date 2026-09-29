Sekretari Rutte: NATO do të forcojë mbrojtjen kundër dronëve me kosto më të ulët
NATO do të forcojë mbrojtjen me kosto më të ulët kundër dronëve, në mënyrë që të mos ketë nevojë të vendosë avionë luftarakë të avancuar kundër kërcënimeve të lira, tha të martën Sekretari i Përgjithshëm Mark Rutte, transmeton Anadolu.
“Ne do të forcojmë mbrojtjen më të lirë kundër dronëve, në mënyrë që të mos përdorim avionë të nivelit të lartë kundër kërcënimeve me kosto të ulët,” tha Rutte në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin lituanez, Mindaugas Sinkevicius, në selinë e NATO-s.
Ai tha se incidentet e përsëritura me dron përgjatë krahut lindor të aleancës treguan se si po evoluonte kërcënimi. NATO po përforconte mbrojtjen e saj të integruar ajrore dhe raketore përmes një “qasjeje me shumë shtresa, 360 gradë” dhe duke përshtatur qëndrimin e saj kundër dronëve përmes nismave të tilla si Drone Edge, shtoi ai.
Rutte përmendi një incident dy javë më parë në të cilin avionët italianë të dislokuar nga NATO nga baza ajrore Siauliai e Lituanisë rrëzuan një dron që kishte shkelur hapësirën ajrore lituaneze, duke e quajtur atë “mbrojtje kolektive në veprim”.
Sinkevicius tha se mbrojtja ajrore dhe gatishmëria në krahun lindor të NATO-s janë ndër temat kryesore të bisedimeve të tyre. Ai tha se Lituania mbetet në rrugën e duhur për të pritur një brigadë gjermane të vendosur përgjithmonë deri në fund të vitit 2027.
Të dy udhëheqësit riafirmuan gjithashtu mbështetjen për Ukrainën. Rutte tha se veprimet armiqësore të Rusisë kanë për qëllim të dobësojnë vendosmërinë e NATO-s, por u zotua se aleanca do të “bëjë edhe më shumë për Ukrainën, dhe jo më pak”.