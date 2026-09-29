Sekretari Rutte: NATO do të forcojë mbrojtjen kundër dronëve me kosto më të ulët

Sekretari Rutte: NATO do të forcojë mbrojtjen kundër dronëve me kosto më të ulët

NATO do të forcojë mbrojtjen me kosto më të ulët kundër dronëve, në mënyrë që të mos ketë nevojë të vendosë avionë luftarakë të avancuar kundër kërcënimeve të lira, tha të martën Sekretari i Përgjithshëm Mark Rutte, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

“Ne do të forcojmë mbrojtjen më të lirë kundër dronëve, në mënyrë që të mos përdorim avionë të nivelit të lartë kundër kërcënimeve me kosto të ulët,” tha Rutte në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin lituanez, Mindaugas Sinkevicius, në selinë e NATO-s.

Ai tha se incidentet e përsëritura me dron përgjatë krahut lindor të aleancës treguan se si po evoluonte kërcënimi. NATO po përforconte mbrojtjen e saj të integruar ajrore dhe raketore përmes një “qasjeje me shumë shtresa, 360 gradë” dhe duke përshtatur qëndrimin e saj kundër dronëve përmes nismave të tilla si Drone Edge, shtoi ai.

Rutte përmendi një incident dy javë më parë në të cilin avionët italianë të dislokuar nga NATO nga baza ajrore Siauliai e Lituanisë rrëzuan një dron që kishte shkelur hapësirën ajrore lituaneze, duke e quajtur atë “mbrojtje kolektive në veprim”.

Sinkevicius tha se mbrojtja ajrore dhe gatishmëria në krahun lindor të NATO-s janë ndër temat kryesore të bisedimeve të tyre. Ai tha se Lituania mbetet në rrugën e duhur për të pritur një brigadë gjermane të vendosur përgjithmonë deri në fund të vitit 2027.

Të dy udhëheqësit riafirmuan gjithashtu mbështetjen për Ukrainën. Rutte tha se veprimet armiqësore të Rusisë kanë për qëllim të dobësojnë vendosmërinë e NATO-s, por u zotua se aleanca do të “bëjë edhe më shumë për Ukrainën, dhe jo më pak”.

MARKETING

Të ngjajshme

OBSH: Rastet dhe vdekjet nga Ebola bien në RD të Kongos, por transmetimi mbetet i lartë

OBSH: Rastet dhe vdekjet nga Ebola bien në RD të Kongos, por transmetimi mbetet i lartë

Dhoma Ekonomike e Maqedonisë së Veriut kërkon status të veçantë për transportuesit

Dhoma Ekonomike e Maqedonisë së Veriut kërkon status të veçantë për transportuesit

Komisioni palestinez: Plani izraelit për një rrugë vetëm për pushtuesit thellon ndarjen e Ramallahut

Komisioni palestinez: Plani izraelit për një rrugë vetëm për pushtuesit thellon ndarjen e Ramallahut

Siria i bën thirrje BE-së të ushtrojë presion “efektiv” mbi Izraelin për të ndaluar sulmet në territorin e saj

Siria i bën thirrje BE-së të ushtrojë presion “efektiv” mbi Izraelin për të ndaluar sulmet në territorin e saj

(VIDEO) Mickoski: Në bisedimet me Bullgarinë të ketë përfaqësues të BE-së

(VIDEO) Mickoski: Në bisedimet me Bullgarinë të ketë përfaqësues të BE-së

(VIDEO) Filipçe i quan gënjeshtra pretendimet e Mickoskit se po punon për integrimet

(VIDEO) Filipçe i quan gënjeshtra pretendimet e Mickoskit se po punon për integrimet