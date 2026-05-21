Sekretari Rubio thotë se Kuba ka pranuar 100 milionë dollarë ndihmë humanitare amerikane

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha të enjten se Kuba ka pranuar 100 milionë dollarë ndihmë humanitare amerikane, transmeton Anadolu.

“Ata thonë se e kanë pranuar”, u tha Rubio gazetarëve.

“Do të shohim nëse kjo do të thotë vërtet, sepse ja çështja: ne nuk do të japim ndihmë humanitare që përfundon në duart e kompanisë së tyre ushtarake, dhe pastaj ata e shesin atë në dyqanet e tyre dhe i futin paratë në xhep”, shtoi ai.

Kuba tha më herët se po shqyrtonte nëse do ta pranonte ofertën e SHBA-së, mes skepticizmit për qëllimet e Washingtonit, ndërsa vendi po përballet me një krizë të rëndë energjetike për shkak të mungesës së rezervave të karburantit të shkaktuara nga një bllokadë amerikane e naftës.

Presidenti kuban Miguel Díaz-Canel tha se qeveria e tij do të ishte e gatshme të pranonte ndihmën “nëse qeveria amerikane është vërtet e gatshme të ofrojë ndihmë në shumën e njoftuar dhe në përputhje të plotë me praktikat e njohura ndërkombëtare të ndihmës humanitare”.

SHBA-ja ka premtuar 100 milionë dollarë në bashkëpunim me Kishën Katolike, duke propozuar që shpërndarja të bëhet përmes Kishës dhe organizatave të tjera të pavarura, në vend të qeverisë kubane.

