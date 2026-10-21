Sekretari Rubio: Presidenti rus Putin mund të marrë pjesë në samitin e G20 në Miami
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha të mërkurën se Presidenti rus Vladimir Putin mund të marrë pjesë në samitin e Grupit të 20-ës (G20) në Miami, megjithëse Washingtoni nuk ka marrë konfirmim për pjesëmarrjen e tij, transmeton Anadolu.
“Ekziston mundësia që Putin të vijë edhe në atë në Miami, megjithëse nuk kemi konfirmim për këtë,” u tha Rubio gazetarëve në Indi.
Rubio po i përgjigjej një pyetjeje nëse ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, do të marrë apo jo pjesë në samitin e G20 në Miami ose në një takim të ministrave të jashtëm në Atlanta.
“Epo, rusët janë të ftuar të jenë pjesë e G20, presidenti e mori këtë vendim. Pra, padyshim që ata do të përfaqësohen në secilin prej këtyre samiteve”, theksoi Rubio.
I pyetur nëse Lavrov do të marrë pjesë personalisht në takimin në Atlanta, Rubio tha se nuk ka dijeni, por pret që ai të marrë pjesë.
“Nuk e di nëse ai vetë do të vijë. Pres që mund të vijë. Mendoj se na tha se ishte herën e fundit që u angazhuam me të. Pra, ata janë pjesë e G20-ës, dhe kështu do të jenë në atë takim”, theksoi Rubio.