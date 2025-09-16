Sekretari Rubio: Kanë mbetur vetëm disa ditë që Hamasi të pranojë marrëveshjen e armëpushimit

Sekretari Rubio: Kanë mbetur vetëm disa ditë që Hamasi të pranojë marrëveshjen e armëpushimit

Sekretari i Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio deklaroi se Izraeli vazhdon bombardimet në qytetin e Gazës dhe se koha që Hamasi të pranojë marrëveshjen e armëpushimit po mbaron, transmeton Anadolu.

“Izraelitët kanë filluar operacionet atje. Për këtë arsye ne besojmë se kemi një afat kohor shumë të shkurtër për arritjen e marrëveshjes. Nuk kemi më muaj, ndoshta kemi vetëm ditë, ndoshta edhe disa javë”, tha Rubio duke folur me gazetarët ndërsa u nis drejt Katarit.

Deklaratat e Rubios vijnë në një kohë kur civilët po humbasin jetën nën sulmet ajrore intensive izraelite.

Sulmet, të cilat Izraeli i cilëson si “operacione ushtarake”, po e thellojnë krizën humanitare në Rripin e Gazës dhe po shkaktojnë kritika në rritje nga komuniteti ndërkombëtar.

Ndërsa siç raporton “Jerusalem Post”, ushtria Izraelite ka nisur sulm të ri tokësor kundër qytetit të Gazës.

Në lajmin e bazuar në burime izraelite thuhet se tanket kanë filluar të hyjnë në qytet.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjashtë muaj nga tragjedia në “Pulse”, prindërit e të vdekurve sot organizojnë marsh protestues

Gjashtë muaj nga tragjedia në “Pulse”, prindërit e të vdekurve sot organizojnë marsh protestues

Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të vëzhgohen nga 274 përfaqësues të OSBE-së

Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të vëzhgohen nga 274 përfaqësues të OSBE-së

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Kryeministri britanik thotë se do të dërgojnë avionë të forcave mbretërore në Poloni pas hyrjes së dronëve rusë

Kryeministri britanik thotë se do të dërgojnë avionë të forcave mbretërore në Poloni pas hyrjes së dronëve rusë

Bujar Osmani: Jemi të bashkuar për t’i thënë jo nënshtrimit, jo servilizmit!

Bujar Osmani: Jemi të bashkuar për t’i thënë jo nënshtrimit, jo servilizmit!

Netanyahu për herë të parë pranon se Izraeli po rrëshqet drejt izolimit

Netanyahu për herë të parë pranon se Izraeli po rrëshqet drejt izolimit