Sekretari i Përgjithshëm i RCC-së, Amer Kapetanoviq, takon në Shkup zyrtarët më të lartë shtetëror

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal (RCC), Amer Kapetanoviq, ka përmbyllur një vizitë produktive në Maqedoninë e Veriut, duke zhvilluar bisedime me Presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, Kryeministrin Hristijan Mickoski, Kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi, Ministrin për Çështjet Europiane Orhan Murtezani dhe Andrej Lepavcov, Drejtorin e Drejtorisë për BE-në në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.

Diskutimet u përqendruan në përparimin e zbatimit të Planit të Veprimit për Tregun e Përbashkët Rajonal, avancimin e Strategjisë SEE2030 dhe forcimin e angazhimeve për Agjendën e Gjelbër në rajon. Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut ripërsëriten përkushtimin e tyre ndaj agjendave të RCC-së, duke premtuar rritjen e përshtatshmërisë në mënyrë proaktive me objektivat rajonale për të përshpejtuar bashkëpunimin më të ngushtë në rajon.

Vizita, e cila është pjesë e turit të Sekretarit të Përgjithshëm të RCC-së në Europën Juglindore, nënvizoi rolin e Maqedonisë së Veriut si një partner kyç rajonal. Diskutimet theksuan arritjet e rëndësishme të Maqedonisë së Veriut, përfshirë udhëheqjen e saj në Ballkanin Perëndimor me miratimin e Planit të Energjisë dhe Klimës , rritjen e konkurrueshmërisë në inovacion dhe digjitalizim, si dhe rolin e saj si pritëse e Samitit Digjital të Ballkanit Perëndimor. Prioritetet e RCC-së për periudhën e ardhshme – si përmirësimi i mjedisit të favorshëm për sipërmarrjen, nxitja e inovacionit dhe mbështetjapër rritjen e qëndrueshme – përputhen ngushtë me përpjekjet e vazhdueshme të Maqedonisë së Veriut.

“Maqedonia e Veriut vazhdon të demonstrojë lidership me vizion të qartë dhe përkushtim të fortë për avancimin e bashkëpunimit rajonal. Duke punuar së bashku, mund të arrijmë një Europë Juglindore më të integruar, të qëndrueshme dhe konkurruese,” tha Sekretari i Përgjithshëm i RCC-së, Amer Kapetanoviq.

Përmes takimeve, RCC riafirmoi angazhimin e saj për të mbështetur përparimin e Maqedonisë së Veriut dhe forcimin e bashkëpunimit në rajon. Iniciativa të tilla si lehtësimi i bashkëpunimit parlamentar, forcimi i mekanizmave për ndarjen e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe mbështetja për transformimin digjital do të mbeten në fokusin e punës së RCC-së. Angazhimi aktiv i organizatës në zbatimin e Strategjisë SEE2030, së bashku me rolin e saj si urë lidhëse midis palëve të interesuara në rajon, do të ndihmojë në sigurimin e një rruge të qëndrueshme rritjeje dhe në afrimin e rajonit me standardet e Bashkimit Europian.

Sekretari i Përgjithshëm i RCC-së gjithashtu u takua me Ambasadorin e Bashkimit Europian në Maqedoninë e Veriut, Mihalis Rokas, me të cilin diskutoi mbi vendosmërinë e Ballkanit Perëndimor për të përparuar në rrugën drejt BE-së dhe angazhimin ndaj prioriteteve rajonale.

Pas vizitës në Shkup, Sekretari i Përgjithshëm i RCC-së do të udhëtojë drejt Tiranës, ku do të takohet me Presidentin e Shqipërisë dhe Kryetaren e Kuvendit. Deri në fund të kësaj jave, z. Kapetanoviq do të kryesojë në Bruksel takimin e organizuar nga RCC me Sherpat e Kryeministrave të Ballkanit Perëndimor 6 (WB6), kushtuar zbatimit të Planit të Veprimit për Tregun e Përbashkët Rajonal.

