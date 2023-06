Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s thotë se është një ‘kohë kritike’ për luftën në Ukrainë

Duke folur në Bruksel, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se ministrat e mbrojtjes takohen sot në një “kohë kritike” në një “botë më të rrezikshme”.

Ai tha: “Ukraina ka nisur një kundërofensivë, ajo që ne shohim janë luftime të ashpra. Është ende herët, por ne gjithashtu shohim se ukrainasit po bëjnë fitime dhe se Ukraina është në gjendje të çlirojë tokat e pushtuara”.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, ai theksoi mbështetjen që aleatët e NATO-s i kanë dhënë Ukrainës “për shumë muaj në fakt bën një ndryshim në fushën e betejës”.

Dhe, siç shtohet më tej, ata do të shikojnë se si të mbajnë mbështetjen në takimin sot.

“Lufta në Ukrainë thjesht tregon nevojën për të qëndruar me Ukrainën” dhe për mbështetje të vazhdueshme, tha ai.

Anëtarët e NATO-s gjithashtu planifikojnë të forcojnë shpenzimet e mbrojtjes.

Andaj, sot ata do të takohen me anëtarët e industrisë së mbrojtjes dhe do të bien dakord në takim për “objektivat e reja të aftësisë” për të siguruar municione të mjaftueshme, të cilat ai tha se do të jenë “dukshëm më të larta” se më parë.

“Ukraina ka nevojë për shumë lloje të ndryshme mbështetjeje”, por fokusi do të jetë në qëndrueshmëri, ka thënë më tej Stoltenberg.

