Sekretari amerikan i Shtetit këmbëngul: Lufta me Iranin ka mbaruar, SHBA-të arritën fitore
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio përsëriti të mërkurën pretendimin e tij se lufta me Iranin ka mbaruar dhe se Shtetet e Bashkuara kanë arritur fitore.
Në një debat me përfaqësuesen demokrate Sara Jacobs, Rubio u pyet për vlerësimin e tij lidhur me luftë. Rubio, i cili nuk do ta përshkruante sulmin ushtarak amerikan si një “luftë”, tha se ishte një operacion ushtarak i cili ka mbaruar.
“Ne nuk po kryejmë më sulme të vazhdueshme brenda Iranit për të degraduar ushtrinë e tyre, sepse Epic Fury ka mbaruar”, tha ai.
“Pika e dytë, sa i përket pyetjes se kush fitoi, mund t’ju them këtë: Ne e përcaktojmë fitoren. Ne e përcaktojmë fitoren si shkatërrimin e bazës së tyre industriale të mbrojtjes, duke zvogëluar ndjeshëm numrin e lëshuesve të raketave që ata posedojnë, duke zvogëluar ndjeshëm rezervat e tyre të dronëve, dhe i arritëm të gjitha këto, përveç shkatërrimit të asaj që u kishte mbetur nga një forcë ajrore dhe duke zhdukur të gjithë marinën e tyre konvencionale”, tha ai.
Rubio u pyet në lidhje me vlerësimet e raportuara të inteligjencës se Irani po e rindërton bazën e tij ushtarako-industriale më shpejt sesa pritej, si dhe për humbjen e anëtarëve të shërbimit amerikan dhe mbijetesën e regjimit iranian.
Rubio pretendoi se nuk ishte në dijeni të vlerësimeve të raportuara të inteligjencës dhe argumentoi se njerëzit manipulojnë inteligjencën dhe analizat për qëllime të thellimit të një narrative. Ai tha se regjimi ishte thellësisht i përçarë dhe se ekonomia iraniane po lëkundet.