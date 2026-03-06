Sekretari amerikan i Mbrojtjes: Sulmet amerikane ndaj Iranit do të ”rriten në mënyrë dramatike”
Mbrëmë në Komandën Qendrore të ShBA-së, Sekretari i Mbrojtjes i ShBA-së Pete Hegseth, Admirali i Komandës Qendrore Brad Cooper dhe Presidenti Donald Trump mbajtën një takim informues mbi operacionet e SHBA-së kundër Iranit.
Hegseth tha se “sasia e fuqisë së zjarrit mbi Iranin dhe mbi Teheranin do të rritet ndjeshëm”.
Ai shtoi se vendimi i Mbretërisë së Bashkuar për të lejuar SHBA-në të përdorë bazën ushtarake Diego Garcia do ta ndihmonte Uashingtonin të intensifikonte sulmet, shkruan BBC.
“Ishte për të ardhur keq që britanikët nuk thanë që nga dita e parë, ‘Hej, vazhdoni dhe keni akses’”, tha Hegseth. “Por ia dolëm.”
Ndërkohë, kryeministri Sir Keir Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar po dërgon tani katër avionë luftarakë shtesë Typhoon për t’u bashkuar me skuadronin e Britanisë në Katar.
Mbretëria e Bashkuar i ka lejuar ShBA-së të përdorë bazat britanike “për të kryer operacione mbrojtëse”, tha kryeministri.