Sekretari amerikan i Mbrojtjes: Sulmet amerikane ndaj Iranit do të ”rriten në mënyrë dramatike”

Sekretari amerikan i Mbrojtjes: Sulmet amerikane ndaj Iranit do të ”rriten në mënyrë dramatike”

Mbrëmë në Komandën Qendrore të ShBA-së, Sekretari i Mbrojtjes i ShBA-së Pete Hegseth, Admirali i Komandës Qendrore Brad Cooper dhe Presidenti Donald Trump mbajtën një takim informues mbi operacionet e SHBA-së kundër Iranit.

Hegseth tha se “sasia e fuqisë së zjarrit mbi Iranin dhe mbi Teheranin do të rritet ndjeshëm”.

Ai shtoi se vendimi i Mbretërisë së Bashkuar për të lejuar SHBA-në të përdorë bazën ushtarake Diego Garcia do ta ndihmonte Uashingtonin të intensifikonte sulmet, shkruan BBC.

“Ishte për të ardhur keq që britanikët nuk thanë që nga dita e parë, ‘Hej, vazhdoni dhe keni akses’”, tha Hegseth. “Por ia dolëm.”

Ndërkohë, kryeministri Sir Keir Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar po dërgon tani katër avionë luftarakë shtesë Typhoon për t’u bashkuar me skuadronin e Britanisë në Katar.

Mbretëria e Bashkuar i ka lejuar ShBA-së të përdorë bazat britanike “për të kryer operacione mbrojtëse”, tha kryeministri.

Gjuajti me armë ndaj gruas dhe kërcënoi vajzat e tij, ndalohet një person në Shkup

VMRO: Nëse Gligorov refuzoi 100 milionë dollarë, sa para kanë marrë Zaevi dhe Filipçe për ndryshimin e emrit

Zgjedhjet e Jashtëzakonshme, Osmani: Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme

Kur do të ftohen liderët partiakë nga Presidentja për datën e zgjedhjeve të reja? Flet Osmani

Shpërndarja e Kuvendit të Kosovës, reagojnë nga Lëvizja Vetëvendosje

Abdixhiku: Mbështes vendimin e Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit

