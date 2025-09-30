Sekretari amerikan i Mbrojtjes me mesazh drejtuar gjeneralëve: Përgatituni për luftë
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka deklaruar në një takim të rrallë të udhëheqjes më të lartë ushtarake në SHBA, se ata duhet të “përgatiten për luftë”.
“Nga ky moment e tutje, misioni i vetëm i Departamentit të Luftës të rikthyer rishtazi është ky: Lufta”, tha Hegseth në fjalimin e tij, duke iu referuar emrit që tani përdoret nga administrata Trump për Departamentin e Mbrojtjes, transmeton Telegrafi.
“Përgatitja për luftë dhe përgatitja për të fituar. Të palëkundur dhe pa kompromis në këtë rrugë. Jo sepse duam luftë. Askush këtu nuk dëshiron luftë. Por është sepse e duam paqen”, shtoi Hegseth.
Në të njëjtin fjalim, Hegseth u tha udhëheqësve të lartë ushtarakë se nuk dëshiron më të shohë “gjeneralë dhe admiralë të shëndoshë” ose trupa mbipeshë në njësi luftarake.
“Është krejtësisht e papranueshme të shohësh gjeneralë dhe admiralë të shëndoshë në korridoret e Pentagonit duke udhëhequr komanda në të gjithë vendin, në botë, është një pamje e keqe”, tha Hegseth.
Që kur mori detyrën nën Presidentin Donald Trump, Hegseth e ka bërë gatishmërinë fizike qendrore në përpjekjet e tij për të rivendosur atë që ai e quan “etosi i luftëtarit” të ushtrisë.
Ai ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e kërkesave të reja të fitnesit si pjesë e asaj shtytjeje më të gjerë. Sekretari i Mbrojtjes tregoi regjimin e tij si shembull.
“Gjithçka fillon me fitnesin fizik dhe pamjen. Nëse Sekretari i Luftës mund të bëjë stërvitje fizike të rregullt dhe të vështirë, kështu mund të bëjë çdo anëtar i forcës sonë të përbashkët”, tha ai.
“Sot, sipas udhëzimeve të mia, çdo anëtar i forcës së përbashkët, në çdo gradë, kërkohet të përmbushë kërkesat e gjatësisë dhe peshës dy herë në vit, çdo vit”, shtoi Hegseth.
Ai gjithashtu theksoi se ushtria amerikane do t’i urdhërojë trupat në role luftimi të përmbushin “vetëm këtë standard më të lartë mashkullor”, duke kërkuar që çdo anëtar i shërbimit në pozicione të tilla të shënojë mbi 70 përqind në “standardin mashkullor” të testit të aftësisë fizike të degës së tyre.