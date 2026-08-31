Sejdiu pranon kandidaturën për president: Jam vënë në shërbim të Republikës

Sejdiu pranon kandidaturën për president: Jam vënë në shërbim të Republikës

Kandidati i përbashkët për President i Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, Bekim Sejdiu, ka pranuar propozimin për të kandiduar për president, duke thënë se është vënë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.

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Në konferencën për media pas takimit të fundit midis kreut të LVV-së, Albin Kurti dhe atij të LDK-së, Lumir Abdixhiku, ku i pranishëm ishte edhe vetë Sejdiu, ai ka thënë se ndonëse ambicia e tij ka qenë kryesisht e orientuar drejt fushave akademike dhe profesionale, ka vendosur ta pranojë propozimin duke pasur parasysh përgjegjësinë që bart posti i presidentit dhe rrethanat aktuale politike në vend.

“Më bën të nderuar besimi që të dyja partitë më kanë dhënë, është nder i madh. Duke qenë i vetëdijshëm për barrën e përgjegjësinë që e sjell posti i presidentit, por edhe me kontekstin aktual politik, jam vu në shërbim të Republikës dhe qytetarëve tanë që të shërbej me devotshmëri”, ka thënë ai.

Sejdiu më tej ka shprehur shpresën se institucionet dhe subjektet politike do të gjejnë një rrugë për tejkalimin e situatës aktuale.

“Shpresojmë dhe besojmë që Republika e Kosovës do të gjejë rrugë për të ecur përpara dhe për t’u përballur me sfidat e mëdha që na presin”, ka përfunduar Sejdiu.

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