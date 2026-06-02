Sefer Emini debuton me Maqedoninë e Veriut

Sefer Emini debuton me Maqedoninë e Veriut

Futbollisti shkupjan Sefer Emini ka regjistruar debutimin e tij me përfaqësuesen e Maqedonisë së Veriut në ndeshjen miqësore kundër Turqisë, e zhvilluar në Stamboll.

Kur'ban Bajram banner

Edhe pse kishte qenë pjesë e grumbullimeve të mëparshme nga ish-seleksionuesi Bllagoja Milevski, Emini nuk kishte pasur mundësinë të aktivizohej në ndonjë takim zyrtar.

Rasti i shumëpritur erdhi në përballjen ndaj Turqisë, ku seleksionuesi aktual Goce Sedlloski e inkuadroi në lojë gjatë pjesës së dytë. Kështu, futbollisti shqiptar shënoi paraqitjen e tij të parë me fanellën e përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut, duke hedhur një hap të rëndësishëm në karrierën ndërkombëtare.

MARKETING

Të ngjajshme

Real Madrid dhe Vinicius në dyshime, rinovimi i kontratës me brazilianin është në ngërç

Real Madrid dhe Vinicius në dyshime, rinovimi i kontratës me brazilianin është në ngërç

Turqia fiton bindshëm Maqedoninë e Veriut në Stamboll

Turqia fiton bindshëm Maqedoninë e Veriut në Stamboll

Gjenerata 2013 e KF Albarsa shpallet kampione e Maqedonisë së Veriut

Gjenerata 2013 e KF Albarsa shpallet kampione e Maqedonisë së Veriut

Jashari mund të largohet nga Milani, tre klube italiane pas tij

Jashari mund të largohet nga Milani, tre klube italiane pas tij

Turker Ismail – juniori më i mirë në tatami në disiplinën Kick Light

Turker Ismail – juniori më i mirë në tatami në disiplinën Kick Light

Pas Bosnjës, Maqedonia mat forcat me Turqinë në ndeshje miqësore

Pas Bosnjës, Maqedonia mat forcat me Turqinë në ndeshje miqësore