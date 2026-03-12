Sedlloski përfshin Imran Fetain për ndeshjet e marsit të Maqedonisë së Veriut

Përfaqësuesja e Maqedonisë Veriut do zhvillojë dy ndeshje fund këtij muaji, ndërsa seleksionuesi Goce Sedlloski pritet ditët vijim publikojë listën e futbollistëve ftuar për këto përballje.

Sipas informacioneve fundit, një nga emrat e rinj listë pritet jetë Imran Fetai nga Shkëndija. Klubi tetovar ka bërë ditur përmes një komunikate se ka pranuar ftesë për Fetain, si dhe për Reshat Ramadanin, ky i fundit i ftuar edhe herët përfaqësuesen A.

Për Fetain kjo do jetë hera e parë grumbullohet me përfaqësuesen, pas një sezoni shumë suksesshëm me Shkëndijën. Mesfushori ka qenë një nga lojtarët dalluar skuadrës si kampionatin vendor, ashtu edhe garat ndërkombëtare, ku kuqezinjtë shkruan histori me paraqitjen e tyre Ligën e Konferencës.

Kujtojmë se Maqedonia e Veriut do përballet me Danimarkën 26 mars Kopenhagë, ndërsa 31 mars do luajë ndaj Irlandës ose Çekisë, Dublin ose Pragë.

