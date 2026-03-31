Sedlloski: Më pëlqeu debutimi i Imran Fetait

Seleksionuesi i ri i Maqedonisë, Goce Sedloski, regjistroi rezultatin e parë pozitiv pas marrjes së drejtimit të përfaqësueses A, duke zëvendësuar Bllagoja Milevskin. Trajneri nga Prilepi aktivizoi 21 futbollistë në barazimin pa gola në “Aviva Stadium” në Dublin kundër Republikës së Irlandës, raporton SHENJA.

“Jam i kënaqur me paraqitjen e Fetait. Ky ishte debutimi i tij dhe u përshtat shumë mirë. E kam ndjekur në disa ndeshje në Ligën e Parë me Shkëndijën dhe më ka pëlqyer ajo që kam parë. Jam vetëm shtatë ditë me përfaqësuesen dhe kam pasur vetëm tre stërvitje në Shkup, kështu që duhet kohë. Golat do të vijnë; nevojitet freskim në të gjitha repartet. Duhet të luajmë në mënyrë më ofensive dhe të imponojmë lojën tonë ndaj kundërshtarëve”, deklaroi Sedloski. /SHENJA/

Të ngjajshme

Bosnja dhe Hercegovina shkroi histori, eliminon Italinë, kualifikohet në Botëror

Bosnja dhe Hercegovina shkroi histori, eliminon Italinë, kualifikohet në Botëror

“Nuk ia dolëm, por gjithmonë krenar me djemtë tanë”, reagimi i FFK-së pas humbjes së Kosovës

“Nuk ia dolëm, por gjithmonë krenar me djemtë tanë”, reagimi i FFK-së pas humbjes së Kosovës

Shqipëria mposhtet 0-1 nga Ukraina në miqësoren e Valencias

Shqipëria mposhtet 0-1 nga Ukraina në miqësoren e Valencias

Ministri i Mbrojtjes izraelit: Do të shkatërrojmë të gjitha shtëpitë pranë kufirit me Libanin

Ministri i Mbrojtjes izraelit: Do të shkatërrojmë të gjitha shtëpitë pranë kufirit me Libanin

Merr fund ëndrra: Kosova mposhtet nga Turqia në finale të playoff-it për Kupën e Botës

Merr fund ëndrra: Kosova mposhtet nga Turqia në finale të playoff-it për Kupën e Botës

Maqedonia e Veriut barazon pa gola në miqësore me Irlandën

Maqedonia e Veriut barazon pa gola në miqësore me Irlandën