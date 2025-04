Seancë publike e LSM-së para dhomës ligjdhënëse, do të kërkohet pagë minimale prej 500 euro dhe rritje e pagave të tjera

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë sot para dhomës ligjdhënëse do të mbajë seancë publike të organeve më të larta të Sindikatës, pas së cilës do të drejtohet në Odën Ekonomike të Maqedonisë dhe në Qeveri. Sindikata me këtë hap do të shprehë pakënaqësinë për vendimin për rritjen e pagës minimale për 1800 denarë pa kaluar në Këshillin Ekonomiko-Social, që sipas sindikatës është e kundërligjshme.

Gjatë protestës, e cila nis në orën 12:05 para Parlamentit, në këtë pjesë të qytetit do të vendoset një regjim i veçantë qarkullimi.

Para Kuvendit sindikata do të thotë se nuk mund të ketë përmirësim të pagave për deputetët pa përmirësim të pagave për punëtorët dhe mesazhi që do t’i dërgohet Dhomës së Tregtisë është se mbështetja e punëtorëve është thelbësore për stabilitetin e ekonomisë. Pjesa e fundit e protestës do të jetë para Qeverisë, ku sindikata do të kërkojë që punëtorët të përfshihen në vendimet për pagat e tyre.

