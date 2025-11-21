Seancë e Komisionit parlamentar për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat

Seancë e Komisionit parlamentar për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat

Në Kuvend sot seancë do të mbajë Komisioni për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat.

MARKETING

Të ngjajshme

Debat për amendamentet e Propozim-buxhetit për vitin 2026

Debat për amendamentet e Propozim-buxhetit për vitin 2026

Qarkullimi zhvillohet pa pengesa, nëpër rrugë të lagështa

Qarkullimi zhvillohet pa pengesa, nëpër rrugë të lagështa

Zgjedhja e kryetarit të KSHPK-së në Komisionin për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve

Zgjedhja e kryetarit të KSHPK-së në Komisionin për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve

Mot me vranësira të ndryshueshme me reshje të kohëpakohshme lokale të shiut

Mot me vranësira të ndryshueshme me reshje të kohëpakohshme lokale të shiut

Siria zë vendin e parë në eksportet e miellit të Turqisë

Siria zë vendin e parë në eksportet e miellit të Turqisë

Rritet në 69.546 numri i palestinezëve të vrarë në gjen’ocidin izraelit në Gaza

Rritet në 69.546 numri i palestinezëve të vrarë në gjen’ocidin izraelit në Gaza