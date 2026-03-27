Seancë e Këshillit të Prokurorëve, pritet të zgjidhet kreu i Prokurorisë së Lartë në Shkup
Këshilli i Prokurorëve Publikë sot do të mbajë seancën e 40-të, në të cilën janë të parashikuara disa pika, përfshirë vendimmarrjen për zgjedhjen e një prokurori të lartë në Prokurorinë e Lartë Publike – Shkup.
Në rendin e ditës është edhe vendimmarrja për zgjedhjen e prokurorëve në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit – Shkup.
Seanca fillimisht ishte caktuar për 18 mars të këtij viti, por u shty.