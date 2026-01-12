Seancë e Këshillit Gjyqësor, në rend dite pensionimi i gjyqtarëve, ankesat dhe përcaktimi i përgjegjësisë
Këshilli Gjyqësor sot duhet ta mbajë seancën e 534-të në rend dite të së cilës janë disa pika, mes të cilave për ndërprerjen e funksionit gjyqësor për shkak të sigurimit të kushteve për pensionin e moshës, akesat dhe peticionet e punës së gjyqtarëve dhe gjykatave, si dhe formimi i komisioneve për procedura për konfirmimin e përgjegjësisë.
Rendi i ditës përfshin edhe debatin mbi Vendimin e Gjykatës Administrative U‑5 nr. 380/2025, për gjyqtaren kushtetuese Elizabeta Dukovska, si dhe pas Njoftimit për gjendjen faktive të konfirmuar.
Kjo seancë duhej të mbahet më 24 dhjetor të vitit 2025, por për shkak të mungesës së kuorumit, ishte anuluar për sot.