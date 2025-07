Seanca e KES-it, LSM kërkon të bisedohet për rritjen e pagave, punëdhënësit thonë të kihet kujdes

Në mbledhjen e Këshillit ekonomiko-social i cili është në rrjedhë do të diskutohet programi i punës dhe shporta e konsumatorëve. Nga Lidhja e sindikatave para fillimit të mbledhjes paralajmëruan se do ta ngrenë çështjen e rritjes së pagës minimale në 500 euro dhe harmonizimin e pagave të tjera, përkatësisht rritjen e tyre për 6.000 denarë. Sindikatat e tjera thonë se nuk ka sindikatë që nuk është pro rritjes së pagave, por se duhet të shihet që kjo të mos shkaktojë tronditje në inflacion. Edhe nga Organizata e punëdhënësve me qëndrim se në këtë periudhë ngjarjesh globale, duhet të jemi të kujdesshëm.

LSM shprehu keqardhje që në rendin e ditës nuk është vënë si pikë rritja e pagave, sepse të dhënat nga Enti i statistikës tregojnë rritje të çmimeve të ushqimeve dhe nëse pagat nuk rriten para zgjedhjeve lokale, atëherë punëtorët do të mbeten me pagat më të ulëta në rajon.

“Dje në konferencën për shtyp dhamë katër arsye për të cilat konsiderojmë se pagat duhet të rriten që sot. Kuptohet, Qeveria mund të marrë vendim së bashku me LSM-në për të rritur pagën minimale në 500 euro dhe rrjedhimisht për të harmonizuar pagat e mbetura konform Ligjit për pagën minimale. Ajo që dua të dërgoj si porosi para se të hyjmë në seancën e KES-it dhe ajo që na shqetëson është se pas shpalljes së zgjedhjeve nuk do të ketë mundësi për rritje të pagave, as për nënshkrim të marrëveshjeve kolektive, as për ndonjë dialog të mundshëm social në lidhje me këtë çështje që do të thotë se deri në përfundimin e zgjedhjeve, punëtorët do të mbeten në pritje, që do të thotë se punëtorët në Serbi do të marrin një pagë minimale prej 500 eurosh, ndërsa punëtorët në Maqedoni nuk do të marrin asgjë dhe do t’u kërkohet prej tyre të rrethojnë një numër të ndonjë partie politike”, tha kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafillov.

Ai shtoi se do ta ngrejë këtë çështje në mbledhje dhe nëse nuk diskutohet, atëherë vlerëson se seanca e KES-it është investim i dështuar.

“LSM do të kërkojë që një nga pikat e para të jetë nevoja për rritje të pagave. Mendoj se askush nuk duhet të jetë kundër të bisedohet për rritjen e pagave, por nëse flasim vetëm për aktivitetet e KES-it në vitin 2024, planin për këtë vit dhe shportën qeveritare ose pesë ose nuk e di sa shporta që ata planifikojnë të na prezantojnë sot dhe në këtë mënyrë të ushqejnë qytetarët, mendoj se KES-i do të jetë një investim i dështuar”, ka thënë Trendafillovi.

Konfederata e sindikatave të lira thotë se është për rritje të pagave, por se duhet të shqyrtohet opsioni që kjo të mos shkaktojë probleme të tjera.

“Nuk ka punëtor apo sindikatë që nuk dëshiron pagë më të lartë. Nëse shtrohet çështja, këtu jemi për të biseduar çdo gjë që bazohet në fakte dhe argumente. Këtu nuk duhet të dyshojnë se do të kenë mbështetjen tonë nëse tregojnë se është e nevojshme rritja e pagës minimale, por nga ana tjetër të mos shkaktojmë tronditje në inflacion, sepse nëse inflacioni rritet, rritja do ta gëlltisë inflacionin”, tha Bllagoja Ralpovsk, kryetar i KSL.

