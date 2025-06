“S’do heqim dorë”, Presidenti iranian i paralajmëron përgjigje shkatërruese Izraelit

Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka theksuar se vendi i tij nuk do të ndalë aktivitetet e tij bërthamore dhe as nuk do të heqë dorë nga e drejta për të zhvilluar një program bërthamor civil, pavarësisht presioneve ndërkombëtare.

Në një telefonatë me presidentin francez, Emmanuel Macron, Pezeshkian ka theksuar se Irani është i gatshëm të ofrojë garanci për të ndërtuar besim në aktivitetet bërthamore të vendit, por ka shtuar se programi bërthamor i Iranit nuk mund të ndikohet nga kërcënimet ose lufta.

Sipas agjencisë zyrtare iraniane IRNA, Pezeshkian e ka paralajmëruar presidentin francez se çdo sulm i vazhdueshëm nga Izraeli ndaj Iranit do të ketë një përgjigje “më shkatërruese” nga ana e Teheranit.

Presidenti iranian theksoi se, megjithatë, Irani është i gatshëm për dialog dhe bashkëpunim ndërkombëtar për të ndihmuar në ndërtimin e besimit në lidhje me aktivitetet e tij bërthamore paqësore, por përjashtoi mundësinë e ndalimit të programit të tij bërthamor.

