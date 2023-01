Scholz: NATO nuk duhet të përfshihet në luftën me Rusinë

Kancelari i Gjermanisë, Olaf Scholz, thotë se ai do të vazhdojë të “peshojë me kujdes çdo hap” dhe të konsultohet me aleatët e saj për dërgesat e mëtejshme të armëve në Ukrainë.

Kritikët janë ankuar për hezitimin e Scholz-it për të ndërmarrë hapin tjetër në lidhje me dërgesat e armëve, veçanërisht për tanket Leopard 2 të prodhimit gjerman që Kievi ka kërkuar.

Scholz ka këmbëngulur se Gjermania nuk do të dërgojë vetëm dërgesa të tilla dhe tregoi nevojën për të siguruar që NATO të mos përfshihet në luftën me Rusinë.

Scholz nuk u përgjigj kur u pyet për dërgimin e mundshëm të tankeve në Kiev dhe në vend të kësaj u përgjigj me një listë të materialeve që Gjermania ka dorëzuar në koordinim me aleatët.

Ai shtoi se Berlini do të mbajë “pozitën e tij udhëheqëse” si një nga mbështetësit kryesorë të Kievit.

Por ai sinjalizoi se nuk kishte ndërmend të nxitohej për gjëra të tilla serioze që kanë të bëjnë me paqen dhe luftën, me sigurinë e Gjermanisë dhe të Evropës.