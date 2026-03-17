Saranda Imeri i kundërpërgjigjet Blerim Bexhetit: Ashtu si e bën kërkesën, ashtu vijnë edhe mesazhet!
Pas reagimit të deputetit të Frontit Evropian, Blerim Bexheti, se, SMS porosit nga kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, i kanë pranuar nga vetëm në gjuhën maqedonase, ka reaguar deputetja e koalicionit VLEN, Saranda Imeri, e cila ka thënë se “ashtu siç është bërë kërkesa, vijnë edhe mesazhet”.
“Ashtu si e bën kërkesën, ashtu vijnë edhe mesazhet.
Blerim(Qoseto)Bexheti kerkesen e ke vetëm në gj.maqedone.Goxha shume ishe lodh tu shkrujt.
Mua kështu më vijnë
P.S.Atë që nuk e bëri Talati për 7 vjet(mesazhet ne gj.shqipe),Afrim Gashi e beri per 7 muaj!”