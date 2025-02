Santorini shkundet nga tërmeti 5.2 ballë, më i fuqishmi deri tani! Ishulli kthehet në fantazmë

Teksa ishulli i Santorinit dhe rrethinat janë kthyer në ‘qytete fantazmë’, një tërmet i shkallës 5,2 ballë e shkundi tokën mbrëmjen e sotme (5 Shkurt).

Lëkundjet u regjistruan rreth orës 21:00 me atë lokale në Greqi. Ky është tërmeti më i fuqishëm i regjistruar deri më tani në rajon.

Zgjidhja e rishikuar i referohet një thellësie fokale prej 11.2 kilometrash, 16 kilometra në jug-jugperëndim të Arkesinit, Amorgos. Lëkundjet janë ndjerë edhe në Kretë.

Për një ditë tjetër, të enjten, më 6 shkurt, shkollat fillore dhe të mesme në Mykonos do të qëndrojnë të mbyllura për shkak të aktivitetit sizmik të vazhdueshëm në zonën e gjerë të Santorinit. Strukturat e arsimit parashkollor do të jenë ende të mbyllura, si dhe ambientet sportive, të mbyllura apo të jashtme, informon media.

Shumica e ekspertëve thonë se kjo situatë nuk mund të parashikohet, edhe pse ka optimizëm për faktin se zona ku po ndodhin lëkundjet aktualisht është më e vogël nga ajo e ditëve më parë. Gjithsesi frika për ndonjë pasgoditje me forcë rritëse siç ka ndodhur më parë, ekziston.

Santorini është boshatisur pothuajse tërësisht, me mijëra banorë e turistë që morën arratinë me avionë dhe tragete, për t’i shpëtuar më të keqes së mundshme.

Ka edhe mendime se këto lëkundje të shpeshta, mbi 500 në një javë, janë edhe shenja të një aktiviteti vullkanik dhe se pritet më e keqja për këtë rajon, siç ka ndodhur edhe më parë në histori, në vitet 1950, 1900 apo edhe disa shekuj më parë.

Profesori i Gjeofizikës dhe Sizmologjisë, Kostas Papazachos shprehet se zona ku bien tërmetet tani është më e vogël.

“Ne nuk jemi ende në një pozicion për të siguruar botën se më e keqja ka mbaruar, por sot kemi një pamje më të qartë se ku janë tërmetet. Kjo tregon se ku janë tërmetet dhe se zona e prekur është më e vogël”, tha ai.

