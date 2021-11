Sanksionohen 191 shoferë për vozitje të shpejtë

Ministria e Punëve të Brendshme kumtoi se gjatë ditës së djeshme ka realizuar kontrollin të përforcuar aksionar në territorin e vendit për sanksionimin e automjeteve që lëvizin më shpejtësi më të madhe se e lejuara, me ç’rast janë sanksionuar 191 shoferë.

Nga këto, siç theksohet, nëntë automjete kanë lëvizur me shpejtësi mbi 50 kilometra në orë më të madhe se shpejtësia e lejuar, ndërsa një automjet ka lëvizur me shpejtësi mbi 70 kilometra në orë më shumë se shpejtësia e lejuar. Kështu, 76 shoferë e kanë tejkaluar shpejtësinë në vend të banuar, kurse 115 jashtë vendit të banuar.

Nga MPB-ja theksojnë se kontrollet e intensifikuara të veprimit vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe apelojnë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik që t’i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit dhe të kontribuojnë së bashku për rrugë më të sigurta.