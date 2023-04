Sane tenton ta fshehë lëndimin në buzë që ia shkaktoi goditja e Manes

Situatë kaotike te Bayern Munchen. Nuk ka mjaftuar humbja 3-0 nga Manchester City, për të krijuar një episod shqetësues në skuadër.

Sadio Mane e Leroy Sane janë përfshirë në një duel fizik pas ndeshjes ndaj Cityt.

Me të arritur në Gjermani, Sane është shfaqur me një gërvishtje në fytyrë dhe buzën e enjtur.

Këtë situatë ai tentoi ta fsheh me një kapelë në kokë dhe duke kafshuar buzën e lënduar qe dyshohet se u shkaktua nga Mane.

Leroy Sane appears to hide his lip injury after Sadio Mane punched his Bayern teammate in a bust-up after their defeat to Man City 📸 pic.twitter.com/RJPSlUEu8r

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2023