Sanchez në Tiranë, tregon përse Spanja s’e njeh pavarësinë e Kosovës

Spanja edhe një herë rikonfirmon qëndrimin e saj ndaj Kosovës, me një deklaratë të kryeministrit të saj, Pedro Sánchez, të bërë në Tiranë, gjatë vizitës zyrtare të realizuar të hënën.

Pas pritjes zyrtare dhe takimit, në konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama, kreu i qeverisë spanjolle rikujtoi se Spanja vazhdon të besojë se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, është shkelur e drejta ndërkombëtare.

“Ne mendojmë se është shkelur e drejta ndërkombëtare prandaj nuk mund të jemi në favor të këtij pranimi (të pavarësisë së Kosovës v.j) dhe këtë e themi me gjithë respektin që kemi për popullin shqiptar”, tha Sánchez.

“Pra ky është një opinion yni që nuk e ndajmë të njëjtë me qeverinë shqiptare”.

Megjithatë, ai tha se vendi i tij është pro integrimeve evropiane.

“Por kjo nuk do të thotë që në kuadër të integrimeve në BE, të mos jemi në përkrahje dhe nuk do të thotë që ne nuk e nxisim dialogun me Prishtinën për t’u afruar me BE-në”, u shpreh kryeministri i Spanjës.

Ky deklarim i tij erdhi pas pyetjes së gazetarëve drejtuar atij se kur do ta njohë Spanja pavarësinë e Kosovës.

Sidoqoftë, me 22 korrik 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë vendosi që deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës është në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare.