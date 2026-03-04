Sanchez godet SHBA-në dhe Izraelin: Po e fusni botën në një luftë pa kthim
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez paralajmëroi sot se sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit rrezikojnë të shndërrohen në një konflikt të zgjatur që mund të rrisë koston e jetesës në mbarë botën dhe kërkoi respekt për të drejtën ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
“Ne jemi kundër kësaj katastrofe. Qeveritë duhet të jenë këtu për të përmirësuar jetën e njerëzve, jo për t’i përkeqësuar ato. Është e papranueshme që disa përdorin mjegullën e luftës për të fshehur dështimet e tyre dhe gjatë rrugës, mbushin xhepat e të njëjtëve pak njerëzve si gjithmonë”, tha ai në një fjalim televiziv.
Sanchez kërkoi që të gjitha palët e përfshira t’i japin fund dhunës.
“Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë, ose objektivat e atyre që e filluan, por ne duhet të jemi të përgatitur që kjo të shndërrohet në një luftë të gjatë”, tha Sanchez duke vënë theksin se “Nuk na pëlqen regjimi iranian, i cili shtyp njerëzit e tij, veçanërisht gratë, por ne kërkojmë zgjidhje paqësore”.
Armiqësitë kanë shkaktuar tashmë qindra vdekje në shtëpi dhe shkolla ndërsa kanë prishur tregjet e aksioneve dhe çmimet e energjisë, tha ai. “Luftërat masive shpesh fillojnë për shkak të një sërë gabimesh, të panjohurash. Nuk mund të luajmë ‘ruletë ruse’ me jetët e miliona njerëzve”, tha Sanchez duke iu referuar fillimit të Luftës së Parë Botërore.
Kryeministri spanjoll i krahasoi sulmet e Iranit me luftën në Irak, e cila sipas tij, rriti terrorizmin, koston e jetesës, migrimin dhe çoi në një luftë më pak të sigurt. Edhe pse Spanja është shfaqur si një nga kritikët më të ashpër të sulmeve të përbashkëta izraelito-amerikane në botën perëndimore, Sanchez tha se Spanja nuk qëndron vetëm.
“Ne qëndrojmë përkrah vlerave të kushtetutës sonë, parimeve të BE-së, Kartës së OKB-së dhe ligjit ndërkombëtar dhe për këtë arsye përkrah paqes. Është naive të besosh se dhuna është përgjigjja ose se ndjekja verbërisht e të tjerëve është lidership”, tha ai.
Sanchez shtoi se miliona njerëz në mbarë botën duan më shumë paqe dhe prosperitet se sa luftë, të cilën, sipas tij, “u sjell dobi vetëm disave”.
Ai shtoi se Spanja po studion masa ekonomike për të mbështetur qytetarët dhe bizneset spanjolle nëse ata preken nga lufta. Madridi po punon gjithashtu për të sjellë në shtëpi mijëra spanjollë të bllokuar në rajonin e Gjirit.
– Washingtoni kërcënon Spanjën
Të martën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump kërcënoi të ndërpresë tregtinë me Spanjën, duke e quajtur atë një aleat “të tmerrshëm”, pasi Spanja refuzoi të lejonte SHBA-në të përdorte bazat e saj ushtarake në vend për të sulmuar Iranin.
“Ne do të ndërpresim të gjithë tregtinë”, tha ai në një konferencë për mediat me kancelarin gjerman Friedrich Merz në Shtëpinë e Bardhë. “Unë mund të ndaloj nesër ose sot, edhe më mirë gjithçka që ka të bëjë me Spanjën, të gjitha bizneset që kanë të bëjnë me Spanjën”, njoftoi ai.
“Gjykata Supreme riafirmoi aftësinë tuaj për të zbatuar një embargo”, shtoi sekretari i Thesarit, Scott Bessent.
Sanchez sot nuk përmendi drejtpërdrejt kërcënimet e Washingtonit kundër Spanjës, por tha “ne nuk do të kemi frikë nga hakmarrja”.
Të martën në mbrëmje, qeveria spanjolle lëshoi një deklaratë duke thënë se çdo rishikim i marrëdhënieve tregtare duhet të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe marrëveshjet ekzistuese.