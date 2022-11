“Samurajët” i tregojnë Gjermanisë se futbolli luhet me zemër e jo me emra

Japonia është përfaqësuesja e dytë në këtë Kampionat Botëror që ka bërë surprizën, pasi mundi Gjermaninë me rezultat 2:1. Gondygan ishte ai që shënoi për gjermanët në pjesën e parë, duke çuar në avantazh për 1:0, përderisa Japonia bëri përmbysjen me Doan dhe Asano, duke finalizuar shifrat në 2:1 në këtë takim. Ndërkohë në takimin e parë të kësaj dite, përfaqësuesja e Kroacisë ka zhgënjyer në ndeshjen e parë të luajtur në Kampionatin Botëror 2022, pasi nuk shkoi më shumë se një barazim pa gola ndaj përfaqësueses së Marokut. Finalistët e edicionit të fundit të Botërorit ishin favorit përballë Marokut, por të përzgjedhurit e Zllatko Daliqit edhe përkrahë disa rasteve të mira që krijuan, nuk arritën të shënojnë gola, duke mbyllur kështu ndeshjen e parë në Katar me barazim. Ndërkohë në program të ditës së sotme zhvillohen edhe ndeshjet Spanjë – Kosta Rika dhe në mbrëmje nga ora 20:00 do të jetë ndeshja ndërmjet Belgjikës dhe Kanadës.