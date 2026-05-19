Samsung publikon përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 për katër telefona të tjerë inteligjentë Galaxy

Samsung publikon përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 për katër telefona të tjerë inteligjentë Galaxy

Samsung filloi të publikojë përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për katër telefona të tjerë inteligjentë – Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy Z Fold5 dhe Galaxy Z Flip5.

Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 po publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware-it A366NKSU6CZDA.

Versioni i qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy A56 po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij i firmware-it nuk dihet, transmeton Telegrafi.

Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold5 dhe Flip5 është gjithashtu i panjohur, por ne e dimë se përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjentë të palosshëm.

Nëse jetoni në Korenë e Jugut dhe nuk e keni marrë përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 në asnjë nga këta telefona inteligjentë, mund ta kontrolloni manualisht duke lundruar te menyja Cilësimet > Përditësimi i softuerit të telefonit.

MARKETING

Të ngjajshme

Paralajmërim nga Britania: Varësia te AI mund t’i bëjë njerëzit më pak inteligjentë

Paralajmërim nga Britania: Varësia te AI mund t’i bëjë njerëzit më pak inteligjentë

Zbulohen specifikat e Samsung Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold Wide

Zbulohen specifikat e Samsung Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold Wide

Bluetooth në veturë që ndërpritet vazhdimisht – kjo është zgjidhja

Bluetooth në veturë që ndërpritet vazhdimisht – kjo është zgjidhja

ChatGPT Plus falas për një vit, OpenAl lidh marrëveshje me Maltën

ChatGPT Plus falas për një vit, OpenAl lidh marrëveshje me Maltën

OpenAI mund ta çojë Apple në gjyq

OpenAI mund ta çojë Apple në gjyq

Apple afër finalizimit të AirPods Ultra me kamera dhe AI

Apple afër finalizimit të AirPods Ultra me kamera dhe AI