Samsung prezanton sonte kufjet e saj Project Moohan XR

Projekti Moohan – emri i njohur publikisht i kufjeve XR të Samsung – po zbulohet zyrtarisht.

Kufjet, të cilat ka të ngjarë të shiten si “Galaxy XR”, ishin të disponueshme për një takim të shkurtër në CES,

Por sot është lansimi i duhur. Eventi është planifikuar për orën 2 të mëngjesit, transmeton Telegrafi.

Dihet që do të funksionojë me sistemin operativ Android XR të Google dhe do të fuqizohet nga procesori Snapdragon XR2+ Gen 2 i Qualcomm.

Megjithatë, detajet e plota do të zbulohen gjatë transmetimit drejtpërdrejt.

“Android XR është projektuar për t’u shkallëzuar në të gjitha format”, thotë Samsung, dhe thuhet se kompania po punon në syze inteligjente dhe gjithashtu në formate të tjera.

Ato nuk do të zbulohen sot, por mund të mësohen më shumë detaje mbi Projektin Haean dhe Projektin Jinju të Samsung, siç njihen brenda kompanisë. /Telegrafi/

