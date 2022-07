Duket se Samsung po punon për një mjet të ri mësimor, i cili do të thotë shumë për fansat e fotografisë. Është një aplikacion që do të quhet CamCyclopedia dhe mund të bëhet pjesë e aplikacionit Samsung Members.

TizenHelp raporton se Samsung përmendi shkurtimisht aplikacionin në Workshop-in e Kamerës Galaxy në Korenë e Jugut. Në fakt, nuk është një aplikacion klasik, por më shumë si një pjesë e aplikacionit Samsung Members. Gjithsesi, pas seminarit të lartpërmendur të Galaxy Camera, detaje nga ngjarja u shfaqën në forumin e Samsung.

Gjatë seminarit, Samsung zbuloi se planifikon të vazhdojë të përditësojë aplikacionin Expert RAW me më shumë përmirësime. Për më tepër, kompania koreano-jugore deklaroi se duan t’ua bëjnë më të lehtë të gjithë dashamirëve të fotografisë përdorimin e kamerës së tyre celulare, në mënyrë që ata të mund të marrin pikërisht fotografinë që dëshirojnë. Këtu hyri CamCyclopedia.

CamCyclopedia thuhet se është një mjet mësimi, të cilin Samsung do ta lëshojë si një nga komponentët e aplikacionit Samsung Members. Nuk është e qartë se kur do të ndodhë kjo, por është e sigurt që CamCyclopedia do të ndihmojë përdoruesit e smartfonëve Galaxy, veçanërisht nëse përfshin udhëzime Expert RAW.

Ndryshe, aplikacioni Expert RAW është shumë i dobishëm për ata që i kushtojnë shumë rëndësi aftësive fotografike të telefonit. Pra, ky aplikacion ofron ndryshim manual të ISO, vlerës së ekspozimit, pikës së fokusit dhe balancës së bardhë. Gjithashtu, aplikacioni ofron një histogram, cilësimet e blicit LED, reduktimin e zhurmës, gamë më të gjerë dinamike, aftësinë për të ruajtur fotot në formatet JPEG dhe DNG RAW, etj.

Samsung e përditëson shpesh këtë aplikacion me përmirësime të reja dhe një përditësim i fundit i aplikacionit solli një aftësi të përmirësuar për të bërë fotografi në dritë të ulët, gjë që do të jetë shumë e dobishme për ata që bëjnë shumë foto në dritë të ulët.

CamCyclopedia mund të jetë shumë e dobishme dhe ne presim të marrim më shumë informacion rreth këtij projekti Samsung në të ardhmen e afërt.