Samsung nuk ndalet! Një tjetër telefon i palosshëm po vjen?
Samsung po përgatitet të prezantojë një telefon të ri të palosshëm, Galaxy W27, më 29 tetor.
Pajisja pritet të bazohet në Galaxy Z Fold 8 Ultra dhe të dallohet me një dizajn elegant, në ngjyrë të kaltër me detaje të arta.
Sipas informatorit të njohur Ice Universe, telefoni pritet të ketë procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 dhe deri në 16 GB RAM e 1 TB hapësirë ruajtjeje.
Në pjesën e kamerave, pritet të ketë një sensor kryesor 200 MP, ndërsa bateria mund të jetë 5,000 mAh, me mbështetje për karikim me kabllo 45 W.
Galaxy W27 do të jetë pjesë e traditës së Samsung për të prezantuar telefona të palosshëm luksozë, të dedikuar për tregun kinez.
Ajo që mbetet për t’u parë është nëse modeli i ri do të sjellë veçori shtesë përtej dizajnit premium dhe specifikave të pritshme.
Specifikat ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht, ndërsa disponueshmëria jashtë Kinës mbetet e paqartë.