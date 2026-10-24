Samsung nuk ndalet! Një tjetër telefon i palosshëm po vjen?

Samsung nuk ndalet! Një tjetër telefon i palosshëm po vjen?

Samsung po përgatitet të prezantojë një telefon të ri të palosshëm, Galaxy W27, më 29 tetor.

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Shik.mk

Pajisja pritet të bazohet në Galaxy Z Fold 8 Ultra dhe të dallohet me një dizajn elegant, në ngjyrë të kaltër me detaje të arta.

Sipas informatorit të njohur Ice Universe, telefoni pritet të ketë procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 dhe deri në 16 GB RAM e 1 TB hapësirë ruajtjeje.

Në pjesën e kamerave, pritet të ketë një sensor kryesor 200 MP, ndërsa bateria mund të jetë 5,000 mAh, me mbështetje për karikim me kabllo 45 W.

Galaxy W27 do të jetë pjesë e traditës së Samsung për të prezantuar telefona të palosshëm luksozë, të dedikuar për tregun kinez.

Ajo që mbetet për t’u parë është nëse modeli i ri do të sjellë veçori shtesë përtej dizajnit premium dhe specifikave të pritshme.

Specifikat ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht, ndërsa disponueshmëria jashtë Kinës mbetet e paqartë.

 

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