Samsung Galaxy Z Flip 4 do të ketë një ekran më të madh në krahasim me paraardhësin e tij

Thashethemet për gjeneratën e ardhshme të telefonave me rrotullim të Samsung po rriten çdo ditë, dhe tani një prej tyre ka të bëjë me modelin Z Flip 4.

Smartphone i ardhshëm i Samsung Galaxy Z Flip 4 do të ketë një ekran të jashtëm më të madh në krahasim me paraardhësin e tij, Z Flip 3.

Është një panel që do të jetë pak më i madh se 2 inç, ndërsa Z Flip 3 ka një ekran të jashtëm 1.9 inç.

Gjithashtu, thashethemet thonë se do të fuqizohet nga një bateri pak më e madhe me kapacitet 3,400 mAh krahasuar me baterinë me kapacitet 3,300 të përdorur nga modeli në dalje.

Z Flip 4 pritet të përdorë procesorin Snapdragon 8 Gen 1+ të Qualcomm. Smartphone i ri sjell kamera pak më të mira dhe do të jetë më i qëndrueshëm. /Telegrafi/