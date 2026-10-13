Samsung Galaxy S27 Ultra mund të vijë vetëm me procesor Qualcomm, sipas një raporti të ri
Samsung Galaxy S27 Ultra mund të jetë i vetmi model i serisë së ardhshme Galaxy S27 që do të ofrohet ekskluzivisht me procesor Qualcomm, ndërsa modelet e tjera pritet të përdorin çipa Exynos në disa tregje. Kështu pretendon një informacion i ri nga burime të brendshme, megjithëse vendimi përfundimtar i Samsungut ende nuk është marrë.
Një nga çështjet kryesore për çdo gjeneratë të re të serisë Galaxy S është zgjedhja e procesorëve. Këtë herë, vëmendja është përqendruar te Exynos 2700, çipi i ri i Samsungut, i cili, sipas informacioneve paraprake, premton përmirësime të ndjeshme në performancë dhe efikasitet energjetik.
Exynos 2700 pritet të prodhohet duke përdorur teknologjinë SF2P të Samsungut, një proces i gjeneratës së dytë me arkitekturë 2 nanometra Gate-All-Around (GAA). Krahasuar me procesin e parë SF2, të përdorur për Exynos 2600, teknologjia e re thuhet se ofron deri në 12% më shumë performancë, 25% më pak konsum energjie dhe një reduktim prej 8% të sipërfaqes së çipit.
Procesori mund të përdorë gjithashtu bërthama të reja ARM C2. Ndërkohë, divizioni Samsung System LSI, përgjegjës për projektimin e çipit, po përpiqet të sigurojë përdorimin e tij në modelet kryesore të serisë Galaxy S27.
Megjithatë, mbeten pikëpyetje rreth rendimentit të prodhimit dhe kapacitetit të fabrikave. Raportimet paraprake sugjerojnë se Samsungu ka rritur prodhimin e planifikuar të Exynos 2700 me më shumë se 10% krahasuar me Exynos 2600. Kjo mund të lidhet me nevojën për të furnizuar disa modele të reja, përfshirë Galaxy S27 Pro.
Nga ana tjetër, Samsungu ka një partneritet strategjik afatgjatë me Qualcomm, çka e bën vendimin për shpërndarjen e procesorëve mes modeleve dhe tregjeve më të ndërlikuar, transmeton Telegrafi.
Sipas informacionit të ri nga burimet e brendshme, rendimenti i prodhimit të Exynos 2700 është shumë i mirë. Megjithatë, edhe në këto kushte, mundësitë që procesori të përdoret në Galaxy S27 Ultra mbeten të vogla. Nëse ky skenar konfirmohet, të gjitha njësitë e modelit më të avancuar do të pajisen me Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Ndërkohë, Galaxy S27, S27+ dhe modeli i ri S27 Pro pritet të përdorin procesorë Exynos në Evropë dhe Korenë e Jugut, ndërsa versionet për tregjet e Kinës dhe SHBA-së do të pajisen me çipa Snapdragon.
Për momentin, këto informacione duhen trajtuar si pretendime të pakonfirmuara, pasi Samsungu nuk ka bërë ende të ditur zyrtarisht konfigurimet e procesorëve për serinë Galaxy S27. Zgjedhja përfundimtare do të varet nga kapaciteti i prodhimit, performanca e çipave dhe strategjia e kompanisë për tregjet e ndryshme.