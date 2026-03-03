Samsung Galaxy S27 Ultra mund të ketë një kamerë të pasme prej gati 200 megapikselë
Me Galaxy S26 Ultra dhe modelet e tjera të ngjashme të prezantuara zyrtarisht, vëmendja po zhvendoset tashmë te seria Galaxy S27.
Megjithatë, rrjedhja e fundit nuk ka të bëjë drejtpërdrejt me vetë telefonat e vitit 2027, transmeton Telegrafi.
Përkundrazi, ajo tregon një sensor të ri kamere që po zhvillohet aktualisht nga Samsung, i cili përfundimisht mund të gjejë rrugën e tij në Galaxy S27 Ultra.
Sipas informatorit Digital Chat Station, Samsung po zhvillon një sensor të ri kryesor ISOCELL 200MP, i cili thuhet se është quajtur HPA.
Sensori thuhet se ka një format të madh 1/1.12 inç dhe mund të debutojë në telefonat inteligjentë në vitin 2027.
Informatori gjithashtu pretendon se sensori do të mbështesë teknologjinë LOFIC. Ndërsa nuk ka ndonjë përmendje të qartë të Galaxy S27 Ultra, nuk do të ishte çudi të shihje Samsung të pajisë modelin e tij të ardhshëm kryesor Ultra me këtë sensor të ri.
Ndërkohë, një tjetër informator i njohur, Ice Universe, dha një deklaratë paksa të ndryshme. Sipas tij, Galaxy S27 Ultra do të ketë një version të përmirësuar të sensorit HPA, i cili thuhet se quhet HP6, me një madhësi pak më të vogël prej 1/1.3 inç.
Pavarësisht madhësisë së reduktuar të sensorit, thuhet se ofron performancë të krahasueshme me HPA-në më të madhe.
Seria Galaxy S27 është ende rreth një vit larg lansimit dhe ka shumë rrjedhje të tjera informacioni ka të ngjarë të dalin në pah në muajt në vijim.
Megjithatë, do të ishte mirë të shihej Samsung të përmirësonte më në fund harduerin e kamerës në serinë e saj kryesore S, duke pasur parasysh se linja është mbështetur në të njëjtët sensorë për katër vitet e fundit.