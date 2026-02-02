Samsung Galaxy S26 Ultra: Publikohet “posteri i parë zyrtar promocional”

Seria Samsung Galaxy S26 pritet të prezantohet brenda rreth tre javësh, ndërsa para eventit është publikuar një “poster zyrtar promocional”.

Pajisja shfaqet në ngjyrën e re Cobalt Violet, e cila i jep telefonit një pamje vjollcë mjaft tërheqëse.

Posteri zbulon pjesën e pasme dhe anën e djathtë, ku vihet re dizajni i ridizajnuar i modulit të kamerave, i ngjashëm me atë të Galaxy Z Fold7.

Po ashtu shihet edhe stilolapsi S Pen, i cili vjen në ngjyrë të zezë dhe jo në të njëjtën ngjyrë me trupin e telefonit.

Sipas rrjedhjeve të fundit, Galaxy S26 Ultra do të ketë ekran 6.9-inch Dynamic AMOLED QHD+ me frekuencë rifreskimi 1–120Hz, procesorin Snapdragon 8 Elite Gen 5 dhe bateri 5,000 mAh me karikim 60W.

Në aspektin fotografik, pritet një kamerë kryesore 200MP, e shoqëruar nga një ultrawide 50MP, një telefoto periskopike 50MP me zmadhim 5x dhe një telefoto 10MP me zmadhim optik 3x. /

 

Të ngjajshme

