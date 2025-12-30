Samsung Galaxy S26 Ultra do të vijë me lente të reja për të luftuar shkëlqimin
Qarkullojnë thashetheme rreth sistemit të kamerave të Samsung Galaxy S26 Ultra, dhe i fundit, që vjen nga Kina, pretendon se Samsung do të adresojë disa probleme me kamerën me modelin e tij të ardhshëm kryesor.
Po i referohemi një postimi nga informatori i njohur Ice Universe në Weibo. Është në gjuhën kineze, dhe përkthimi automatik në anglisht sugjeron që kamera e Samsung Galaxy S26 Ultra do të ketë shkëlqim të reduktuar të lenteve.
Për më tepër, Galaxy S26 Ultra do të ketë “teknologji të përmirësuar të lenteve dhe veshjes” dhe tonet e lëkurës nuk do të bëhen më të verdha në imazhe, transmeton Telegrafi.
Thashethemet e mëparshme pretendonin se Samsung Galaxy S26 Ultra do të ketë një kamerë selfie 12MP (Sony IMX874) në pjesën e përparme, me konfigurimin me katër kamera në pjesën e pasme që përfshin një kamerë kryesore 200MP (ISOCELL HP2), një kamerë ultra të gjerë 50MP (Samsung JN3), një telefoto periskopi 50MP (IMX854) dhe një telefoto 12MP (Samsung S5K3LD).
HP2 është i njëjti sensor që Samsung përdori për kamerën e Galaxy S25 Ultra, por kamera kryesore e S25 Ultra kishte një aperturë f/1.7, ndërsa kamera kryesore e S26 Ultra thuhet se ka një aperturë f/1.4.