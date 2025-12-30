Samsung Galaxy S26 Ultra do të vijë me lente të reja për të luftuar shkëlqimin

Samsung Galaxy S26 Ultra do të vijë me lente të reja për të luftuar shkëlqimin

Qarkullojnë thashetheme rreth sistemit të kamerave të Samsung Galaxy S26 Ultra, dhe i fundit, që vjen nga Kina, pretendon se Samsung do të adresojë disa probleme me kamerën me modelin e tij të ardhshëm kryesor.

Po i referohemi një postimi nga informatori i njohur Ice Universe në Weibo. Është në gjuhën kineze, dhe përkthimi automatik në anglisht sugjeron që kamera e Samsung Galaxy S26 Ultra do të ketë shkëlqim të reduktuar të lenteve.

Për më tepër, Galaxy S26 Ultra do të ketë “teknologji të përmirësuar të lenteve dhe veshjes” dhe tonet e lëkurës nuk do të bëhen më të verdha në imazhe, transmeton Telegrafi.

Thashethemet e mëparshme pretendonin se Samsung Galaxy S26 Ultra do të ketë një kamerë selfie 12MP (Sony IMX874) në pjesën e përparme, me konfigurimin me katër kamera në pjesën e pasme që përfshin një kamerë kryesore 200MP (ISOCELL HP2), një kamerë ultra të gjerë 50MP (Samsung JN3), një telefoto periskopi 50MP (IMX854) dhe një telefoto 12MP (Samsung S5K3LD).

HP2 është i njëjti sensor që Samsung përdori për kamerën e Galaxy S25 Ultra, por kamera kryesore e S25 Ultra kishte një aperturë f/1.7, ndërsa kamera kryesore e S26 Ultra thuhet se ka një aperturë f/1.4.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Meta vazhdon “zgjerimin e Inteligjencës Artificiale”, blen një startup nga Singapori për mbi 2 miliardë dollarë

Meta vazhdon “zgjerimin e Inteligjencës Artificiale”, blen një startup nga Singapori për mbi 2 miliardë dollarë

Rendera që tregojnë se si mund të duket iPhone i palosshëm

Rendera që tregojnë se si mund të duket iPhone i palosshëm

Telefoni inteligjent Realme me një bateri 10,001 mAh do të lansohet së shpejti?

Telefoni inteligjent Realme me një bateri 10,001 mAh do të lansohet së shpejti?

Cilat vende evropiane po shqyrtojnë ndalimin e mediave sociale për fëmijët?

Cilat vende evropiane po shqyrtojnë ndalimin e mediave sociale për fëmijët?

Galaxy S26 po vjen me fuqi satelitore dhe 5G më të mirë

Galaxy S26 po vjen me fuqi satelitore dhe 5G më të mirë

Apple planifikon prezantimin e iPhone Air 2?

Apple planifikon prezantimin e iPhone Air 2?