Samsung Galaxy S26 mund të vijë më herët sesa pritej
Seria Samsung Galaxy S26 do të zbulohet në San Francisko më 25 shkurt, sipas një mediumi koreano-jugor, Money Today.
Kjo datë është më e vonë se zbulimi i Galaxy S25 , por më herët se sa parashikuan shumë raporte të fundit.
Për referencë, Galaxy S25 u njoftua më 22 janar 2025, ndërsa Galaxy S24 u zbulua më 17 janar 2024.
Një zyrtar i njohur me planet e Samsung tha se eventi po kthehet në San Francisko sepse është qendra e Inteligjencës Artificiale.
Kjo e bën atë një vend kryesor për lansimin e Galaxy S26 , i cili do të ketë “Al të gjeneratës së ardhshme”, sipas Danie Araujo, zëvendëspresident i Divizionit të Përvojës Mobile të Samsung.
Më parë u tha se Samsung do të njoftonte Galaxy S26 në mars, kështu që data e re e përfolur është një shkëndijë shprese për ata që kanë numëruar ditët deri në lansim.
Edhe pse telefonat mund të dalin në shitje në fund të shkurtit, nuk dihet se kur saktë.